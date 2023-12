Falta pouco para 2024!!

Tenho a sensação de que os dias estão passando cada vez mais rápido. Às vezes, me pergunto: É o tempo que passa mais rápido ou somos nós que estamos vivendo intensamente a vida? Ou não será a globalização da comunicação que faz o tempo passar tão depressa? Na verdade, não tenho a resposta para esse fenômeno do tempo que passa cada vez mais rápido!

Pensando bem, o tempo é muito precioso e não pode ser desperdiçado, pois ele passa e não volta mais. Portanto, o tempo que Deus nos concede é o momento presente, ou seja, o dia de hoje. Cada novo dia é uma nova oportunidade que temos de aproveitar da melhor forma possível o tempo. Na verdade, lá no fundo do nosso coração, lamentamos – e muito – o tempo perdido. Não existe a possibilidade de voltarmos atrás. Se pudéssemos voltar no tempo, com certeza faríamos mais e melhor. Concertaríamos as burradas e focaríamos naquilo que é essencial.

Como estamos nos aproximando do final de mais um ano, temos a oportunidade de fazer um balanço sobre mais um ano vivido. Quantas coisas realizamos e lembramos! Outras tantas até já caíram no esquecimento! Mas o mais importante é que vivemos intensamente esse ano de 2023.