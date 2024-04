Falta tempo!

E aquela pessoa que precisava de nossa visita, no seu leito de enferma ou nos momentos de solidão já não está entre nós.

Lembro um personagem – se não me engano de Júlio Verne, em A Volta do Mundo (…) –. Ele se recusava a dormir, porque julgava o sono uma perda de momentos da própria vida. Mas, pelo que me lembro, ele não realizava nada de positivo. Só pensava em si próprio.

Mário Quintana considerava que Palavras Cruzadas e outros passatempos semelhantes eram um desperdício da vida que devíamos viver. Como apreciar cada instante do dia, ouvindo o canto dos pássaros, cheirando uma flor, sorrindo para uma criança, sentindo os humores do clima, frio, calor, e aquela brisa gostosa dos outonos!