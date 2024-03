Fecomércio-RS lança abaixo-assinado contra decretos que aumentam a carga tributária de diversos alimentos

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) lançou um abaixo-assinado contra os decretos do governo do estado que, entre outras medidas arrecadatórias, aumentam a carga tributária de alimentos e outros itens. A entidade chama atenção a produtos como frutas, verduras, hortaliças e ovos, que deixarão de ser isentos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e passarão a ter alíquota de 12% a partir de abril, se mantido o dispositivo assinado pelo governador Eduardo Leite.