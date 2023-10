Felícia Lopes autografa "Garimpando fragmentos" na Feira de Porto Alegre

De acordo com a autora, a obra aborda vários temas:

– Imaginei fazer um livro diversificado, que tratasse de vários assuntos. Inclusive, fala da vida de um passado remoto, as dificuldades que se enfrentava para estudar, no meu caso. Fui da segunda turma do ginásio Nossa Senhora da Assunção – contou.

Sobre as expectativas para o lançamento em Porto Alegre, ela disse que espera que o livro seja aceito, lido e comentado pelas pessoas.

– Esse é o desejo de todo aquele que escreve. Ou seja, o objetivo fundamental de um livro é a leitura – afirma.