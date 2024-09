Femuc 2024: últimos dias para se inscrever

Falta pouco para o fim do prazo de inscrições para o Festival Estudantil Municipal da Canção 2024 (Femuc). Estudantes têm até esta sexta-feira (27) para garantir uma vaga na triagem. Segundo o regulamento do evento, o candidato interessado deve entregar a ficha de inscrição na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças até a data limite, encaminhá-las pelo e-mail emefnsg@gmail.com ou, se preferir, enviar no WhatsApp (55) 99108 0000.

A edição deste ano está marcada para os dias 28 e 29 de novembro, no CTG Sentinela dos Cerros.

Acesse aqui a ficha de inscrição.