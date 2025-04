Entre os dias 30 de abril e 04 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará suas atividades nas rodovias federais do Estado, em decorrência do feriado prolongado do Dia do Trabalhador. De acordo com o planejamento do órgão, o efetivo será direcionado para a fiscalização em trechos estratégicos das estradas gaúchas, identificados de acordo com os dados estatísticos de sinistros. O objetivo é proporcionar maior segurança a motoristas e passageiros. Além disso, o foco também estará no combate ao crime.

O trabalho será focado em ações que contribuem para a redução da quantidade de acidentes e da violência no trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, utilização do dispositivo de retenção para crianças (bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação), entre outras. Atividades de educação para o trânsito também fazem parte das ações preventivas da PRF, trazendo mais consciência àqueles que circulam pelas rodovias.

Dicas para um trânsito seguro