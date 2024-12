Festa do Azeite de Oliva reúne mais de 20 mil pessoas

– Nós, da Don José, trouxemos tanto os azeites extravirgem, quanto cosméticos feitos a partir do extrato da folha da oliveira. No sábado já não tínhamos mais azeites em garrafas de 500 ml e no domingo, ficamos só com alguns cosméticos para vender – comemorou Rosane Abdala. Ela é diretora do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Ibraoliva, e estima que no próximo ano a produção permaneça menor que as registradas em 2022 e 2023, por reflexo do acumulado de chuva no Rio Grande do Sul.

Para o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, que também produz em Caçapava do Sul e levou sua marca Vila do Segredo para a Festa, o resultado dessa terceira edição foi muito positivo.

– O evento tem muito potencial para crescer e atrair mais visitantes. A comunidade e os turistas têm respondido à proposta de valorização do território através da olivicultura, do olivoturismo e do Caçapava Geoparque Mundial Unesco – afirmou Renato.