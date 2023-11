Festival de teatro é neste final de semana

Inicia amanhã, dia 18, a partir das 14h, no Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques, o Festival de Theatro Maykel Teixeira, que terá apresentações de grupos de diversas cidades e se estenderá até a noite de domingo (19).

O evento é uma promoção do Grupo de Teatro Colcha de Retalhos, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. Os ingressos custam R$ 5,00 e já estão à venda junto a membros do grupo e na loja LCTEC. As entradas também serão comercializadas na hora.

Confira a programação: