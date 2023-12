Fida compra a Calcário Mudador

– No fim do dia, o grande ativo de toda empresa são as pessoas. Nós valorizamos muito isso, desenvolver as pessoas aqui dentro – afirma João Gabriel.

Ao todo, a empresa conta com aproximadamente 420 funcionários, 320 deles em Caçapava. Com a nova fábrica, a Fida espera alcançar em torno de 490 a 500 colaboradores. Logo, mais postos de trabalho serão abertos, não somente no novo local, mas também na sede.