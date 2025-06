Filial 957 da Panvel chega a Caçapava em breve

A rede de farmácias Panvel chega a Caçapava no final do primeiro semestre deste ano. A abertura da loja na 2ª Capital Farroupilha faz parte de um projeto de expansão da empresa, que pretende abrir 60 lojas por ano, no Sul do País.

Em crescimento constante, a rede conta com mais de 10 mil colaboradores e mais de 500 lojas nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Aqui, o endereço escolhido foi a esquina da Rua Benjamin Constant com a Sete de Setembro, no prédio que abrigou durante anos o banco Bradesco.

Em visita à Gazeta na quarta-feira (04), o coordenador de Operações, Fabiano Rodrigues, explicou que a espera para a instalação da loja ocorreu devido ao cuidado que se teve na procura por um local ideal. O prédio está sendo reformado e adaptado para que a rede possa ser inaugurada seguindo os padrões estabelecidos. A loja terá estacionamento próprio, ao lado, com nove vagas, o que representa acessibilidade e conforto para os clientes.

Para o gerente regional, Sulivan Costa, era um desejo antigo encontrar um ponto estratégico. O espaço físico totaliza 216 metros quadrados, sendo 137m² de área de loja.