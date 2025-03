Final de temporada

Comentar e trocar mensagens com outros do seu círculo, isso acontece, e muito frequentemente. Eu, por exemplo, veterano desde 2001, saí de um grupo de contemporâneos no WhatsApp porque eles enchiam as páginas do grupo apregoando a necessidade do golpe em 2020, inclusive, rotulando o então presidente como fraco, frouxo, etc. É assim que funciona, e o resto é conversa pra boi dormir, patifaria da grossa.

E voltando ao assunto das praias, agora no fim da temporada, fui mais para o Norte, pra lá de Porto Alegre, onde fazia tempo que não ia. Já tendo se iniciado o ano letivo, depois de uma queda de braço entre o Governo do Estado e a Justiça por causa do calor extremo e suas consequências para o bem-estar dos alunos e professores. Quiseram até convencer uma meritíssima juíza que nossas escolas estaduais são de primeiro mundo e de que, se atrasassem o inicio das aulas por quatro dias, o ano escolar ficaria seriamente prejudicado. Que coisa, não?