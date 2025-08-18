Flores do campo

Fui pesquisar no Google para descobrir algum escrito que falasse de flores silvestres, essas que nascem e se esparramam pelos campos, pelas beiradas das sangas, da mataria, e até nos campos abertos (no meio do campo). Encontrei uma letra do Baitaca que discorre sobre as Frutas da Mata, e que são muitas que a natureza espalhou, sem dono, por esses confins de campos e serras aqui no Sul, para falar somente da nossa região do pampa “continentino”.

Quem se criou pelo interior, lá fora, que foi miúdo de campanha, sabe e conhece muito bem essa riqueza nativa pouco usufruída e até desconhecida do mundo urbano.

Noutro dia, comprei numa barraca de feira umas bananinhas do mato, para fazer uma xaropada de inverno: folhas de guaco, poejo, bananinha, mel e cachaça. Receita herdada do meu pai, que ainda adicionava casca de cambará, para despeitorar. Esta minha é para aperitivo de forrar o peito nos dias de mais friagem. Já tomei umas quantas garrafas de cachaça temperada neste inverno incomodativo e rusguento de 2025.