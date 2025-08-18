“Quem se criou pelo interior, lá fora, que foi miúdo de campanha, sabe e conhece muito bem essa riqueza nativa pouco usufruída e até desconhecida do mundo urbano”
Fui pesquisar no Google para descobrir algum escrito que falasse de flores silvestres, essas que nascem e se esparramam pelos campos, pelas beiradas das sangas, da mataria, e até nos campos abertos (no meio do campo). Encontrei uma letra do Baitaca que discorre sobre as Frutas da Mata, e que são muitas que a natureza espalhou, sem dono, por esses confins de campos e serras aqui no Sul, para falar somente da nossa região do pampa “continentino”.
Quem se criou pelo interior, lá fora, que foi miúdo de campanha, sabe e conhece muito bem essa riqueza nativa pouco usufruída e até desconhecida do mundo urbano.
Noutro dia, comprei numa barraca de feira umas bananinhas do mato, para fazer uma xaropada de inverno: folhas de guaco, poejo, bananinha, mel e cachaça. Receita herdada do meu pai, que ainda adicionava casca de cambará, para despeitorar. Esta minha é para aperitivo de forrar o peito nos dias de mais friagem. Já tomei umas quantas garrafas de cachaça temperada neste inverno incomodativo e rusguento de 2025.
Essa dita “bananinha do mato” dá em cachos, num arbusto espinhento, do tipo do abacaxi, na beira do mato, e é muito apreciada por gambás, zorrilhos, etc.
Meu pai, lá pelos idos de 1939, quando prestava o serviço militar num quartel de engenharia em Cachoeira do Sul, nas funções de “ordenança” de um tenente de nome Zauri, escondia uma garrafa com esse aperitivo num armário, no cassino dos oficiais. Tendo sido descoberto seu segredo, justificou-se dizendo ser um xarope caseiro que tomava regularmente para uma bronquite crônica que carregava. A partir daquele incidente, teve renovada sua xaropada sob auspícios do seu comandante, convertido a sócio no trago, toda vez que chegasse ao final da garrafa.
Ah, as flores do campo! Essas que raleiam por canhadas e coxilhas gaúchas. Quem é que já não desfolhou o malmequer para saber sobre o futuro de uma relação almejada? (mal me quer, bem me quer, quer-me muito, pouco ou nada) Quem ainda não adocicou o olhar com a viçosa flor amarela da maria-mole, no início de um mês de outubro? Com as folhinhas roxas do alecrim campeiro? Com a doçura da branca flor das laranjeiras, povoadas de abelhas invasoras? E as flores lilases dos maracujazeiros, hospedeiras das temidas mamangavas polinizadoras, que assustam e embelezam os dias das nossas primaveras?
Até me lembro do Geraldo Vandré, com sua famosa canção de protesto contra o regime de 64, “Pra não dizer que não falei de flores”:
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção…