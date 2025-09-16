“Então, lembrei que só foi criado o 1º Centro Tradicionalista, aqui, nos primeiros anos de existência do Ginásio Estadual Nossa Senhora da Assunção. E as figuras de Clara Haag, Dilla Rodrigues, da direção do colégio me apareceram, desfilando nas ruas principais, em carretas, elas em trajes tradicionais”
Mais uma Semana Farroupilha honrando nossas tradições. Por todos os recantos do pampa gaúcho, veem-se hordas de cavaleiros – cheios de orgulho – conduzindo a Chama Crioula aos municípios de tradição farroupilha e à Capital. E aqui, uma multidão de jovens, adultos, crianças e idosos tem comparecido aos bailes, rondas e atividades que enaltecem nosso povo pela coragem e defesa da liberdade.
Nossas ruas foram interrompidas pelos desfiles e o fluente trânsito de piquetes, rumando para seus clubes ou acampamentos. Dava gosto ver crianças vestidas de prendas ou de peões, bem alegres, de mão com pai, mãe ou avós, a caminho dos Chimarrões Dançantes das tardes deste mês de setembro.
Os vovôs de bengala ou andador acompanham todo o movimento pela internet ou por mensagens no celular. Não faltam os vídeos de seus netinhos pilchados, dançando nos salões ou desfilando pelas ruas. É uma festa inesquecível.
Minha gente não me esqueceu. E todo o dia, eu fico recebendo resenhas dos fatos mais interessantes e as fotos e os vídeos que tenho o orgulho de enviar a amigos e parentes de longe.
No meu canto, fiquei garimpando lembranças de outras Semanas Farroupilhas. Nos meados do século passado, soube de um cidadão que desejava visitar Caçapava nessas ocasiões, para ver como a 2ª Capital dos Farrapos comemorava sua História. Lembro que ficamos envergonhados. Não havia, então, nenhum grupo tradicionalista na cidade.
Então, lembrei que só foi criado o 1º Centro Tradicionalista, aqui, nos primeiros anos de existência do Ginásio Estadual Nossa Senhora da Assunção. E as figuras de Clara Haag, Dilla Rodrigues, da direção do colégio me apareceram, desfilando nas ruas principais, em carretas, elas em trajes tradicionais. Também figuravam no desfile Ipageú, Sandra, Isa Dóris, Jussara Souto, Murilo Dias… E vários outros ex-alunos do mesmo educandário.
Não sou uma Historiadora, portanto, me desculpem se atropelei os fatos, errei datas ou reuni pessoas num mesmo bloco, quando eram de eras distintas. Mas foi o que garimpei, lembrando com carinho dessas figuras, que nos legaram essa pujança de tradicionalismo em nosso município.
Nosso Rio Grande, desenhado, no mapa, em forma de coração, é o nosso querido pago que muito nos engrandece perante a Nação e o Mundo.