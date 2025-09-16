Os vovôs de bengala ou andador acompanham todo o movimento pela internet ou por mensagens no celular. Não faltam os vídeos de seus netinhos pilchados, dançando nos salões ou desfilando pelas ruas. É uma festa inesquecível.

Minha gente não me esqueceu. E todo o dia, eu fico recebendo resenhas dos fatos mais interessantes e as fotos e os vídeos que tenho o orgulho de enviar a amigos e parentes de longe.

No meu canto, fiquei garimpando lembranças de outras Semanas Farroupilhas. Nos meados do século passado, soube de um cidadão que desejava visitar Caçapava nessas ocasiões, para ver como a 2ª Capital dos Farrapos comemorava sua História. Lembro que ficamos envergonhados. Não havia, então, nenhum grupo tradicionalista na cidade.