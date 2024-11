Gato com fome come laranja

Eu ainda não tenho nenhuma convicção ou confirmação de que os anjos existam, assim de carne e osso, como entes superiores protetores, do tipo guardiões dos céus, sentinelas do paraíso ou até representantes benfazejos de Deus pai, nosso senhor. Quando era pequeno, vivia invocando a proteção do meu Anjo da Guarda quando muito pequeno fui morar em casas de outras pessoas. Mas admitir que eles sejam capazes de virar cachorros de rua, sujando a cidade, mordendo as crianças e atrapalhando o trânsito de pedestres pelas calçadas e portas de lojas, vadiando, é querer demais.

Dizem que foram os cachorros que elegeram uma vereadora em nossa cidade na legislatura que este ano se encerra, mesmo não votando e não possuindo nem título de eleitor e nem certidão de nascimento. Não me consta que façam parte do cadastro único da assistência social do governo federal para receber auxílios diversos e nem que tenham direito à carteirinha do INSS para poder ser atendidos no Pronto Atendimento Municipal, terceirizado a preço caro.