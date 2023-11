Gaúcho conquista pan-americano de Snooker

O gaúcho de Esteio, Jonas Luz, 37 anos, conquistou o título Pan-Americano de Snooker, no domingo, dia 29, em competição realizada no Iate Clube, no Rio de Janeiro. Ele esteve em Caçapava no ano passado, participando da etapa do Campeonato Gaúcho de Snooker – Six Red (seis bolas vermelhas) realizada no Clube União, e ficou com o primeiro lugar.