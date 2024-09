GeoTur conectará negócios que atuam no Caçapava Geoparque

O Caçapava Geoparque Mundial da UNESCO realizará, nesta sexta-feira (27), o evento “GeoTur – conectando ideias e negócios”. O encontro oferecerá uma oportunidade de interação de empreendimentos turísticos que atuam no geoparque, através de rodadas de negócios.

O evento acontecerá no La Fortezza Restaurante e Pizzaria, às 19h, e as inscrições poderão ser feitas através de um formulário disponível aqui. Além disto, haverá uma trilha na Pedra do Segredo, gratuita para residentes locais, com inscrições realizadas nesse link.

A realização é promovida pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) Secultur, com o apoio do La Fortezza Restaurante e Pizzaria.

Informações: Ascom Unipampa – Campus Caçapava