Governo estadual anuncia programa de incentivo financeiro a MEIs

O MEI RS Calamidades é coordenado pelas Secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), além de contar com a participação do Banrisul. Ele oferecerá um ciclo de apoio com três eixos focados na recuperação imediata e na melhoria da gestão dos negócios.

Na primeira etapa, os microempreendedores receberão um repasse de R$ 1,5 mil oriundos das doações via pix. No total, serão injetados R$ 33 milhões e os valores serão depositados diretamente no cartão SOS Rio Grande do Sul, por meio de poupança social da Caixa Econômica Federal (CEF). A retirada do cartão poderá ser feita nas agências da CEF ou nas prefeituras, mediante apresentação de documento com foto ou biometria. O objetivo é fornecer apoio emergencial para a retomada dos negócios.