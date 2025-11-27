Governo Federal sanciona isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais

Foi sancionada ontem, 26 de novembro, a lei que isenta do IRPF rendas até R$ 5 mil mensais. Esta mesma lei criou uma compensação para as perdas de arrecadação, tributando de forma mais efetiva faixas de renda extremamente elevadas.

A isenção começa a valer quando?

Janeiro de 2026. Os rendimentos a partir de 1º de janeiro de 2026 estarão englobados pela nova regra.

ATENÇÃO: os rendimentos de 2025 não são afetados, o que significa que a declaração do IRPF 2026 deverá seguir as regras estabelecidas no decreto anual do IR, a ser publicado entre fevereiro e março do ano que vem. O efeito prático da nova lei aparecerá nos contracheques de 2026 e na declaração IRPF 2027.

Quem ganha até R$ 5 mil precisará declarar IRPF 2026?

Sim, sim. Conforme já explicado, o efeito sobre a declaração ocorrerá em 2027. Sobre a renda em si, o contracheque, veremos mudanças já em 2026. Mesmo para 2027, note-se que a isenção de PAGAR não elimina necessariamente a obrigatoriedade de DECLARAR.

É uma alteração da tabela do IRPF?

Não. As alíquotas progressivas (7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%) permanecem, sofrendo seus reajustes anuais normais. Só que as rendas entre dois salários mínimos e R$ 5 mil sofrem descontos que zeram a tributação, e, a partir de R$ 5 mil, os descontos geram reduções na alíquota efetiva até os R$ 7.350,00. A nova lei cria descontos e deduções, não uma nova tabela.