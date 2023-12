Governo pretende criar 100 novos campi de Institutos Federais

Além de uma área para a construção do prédio, também são requisitos: viabilizar transporte público, segurança, internet e outros itens de infraestrutura, conforme informou a reitora do IFFar, Nídia Heringer, em audiência pública realizada no Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques, em 27 de setembro.

Os Institutos Federais são especializados na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica em todos os níveis, podendo oferecer diferentes tipos de cursos, assim como licenciaturas, bacharelados e pós-graduações. Devem atuar no desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas através de pesquisas e realizar ações de extensão junto à comunidade, visando ao avanço econômico e social local e regional.