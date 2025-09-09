Grãos de esperança

“Enquanto isso, nossa Secretaria de Educação não encontra os meios corretos de manter alunos e professores interessados nos verdadeiros ideais da Educação: formação integral do educando, como pessoa capaz de usar seus dons e formação para cumprir sua verdadeira missão no mundo”
Uma semana incrível! Nada que se possa esquecer. O dia 7 de Setembro, modestamente comemorado pelas autoridades vigentes. Nenhum ministro compareceu. O desfile mostrava uma grande bandeira nacional cobrindo um grupo de desfilantes, simbolizando a Pátria Mãe de todos os brasileiros.
Em contraponto, manifestações de opositores exibiam uma bandeira gigante dos EUA, como soberano de nossos destinos. E dando aval às sobretaxas impostas ao Brasil, em prejuízo de nossos produtos.
A Expointer teve sua abertura em clima sombrio, com os protestos e as vaias dos agropecuaristas contra o ministro da Agricultura e Pecuária e o governador do RS, pela demora no atendimento às suas reinvindicações. Ou seja, de financiamentos para saldar as dívidas das malogradas safras dos dois últimos anos, devido às tragédias climáticas. Balões pretos e um minuto de silêncio lembraram os companheiros que tiraram a própria vida, desesperados pelas dívidas e sem meios de saldá-las, ou sequer de iniciar uma nova safra.
Mas a Embrapa apresentou um eficiente método para recompor a terra infértil: cobrir as áreas com forrageiras, um recurso econômico e comprovadamente eficiente. Graças a Deus que existe esse lado que só promove o Bem.
No mundo, as guerras continuam matando e destruindo. Palestinos são expulsos de sua pátria pela violência de armas e bombas, para que o território de Gaza se transforme em um maravilhoso resort de bem-estar e prazer para bilionários do Mundo todo.
Crianças passam fome e adoecem nesses confrontos. Idosos de toda parte sofrem abandono, até mesmo no Brasil. Meninos de pré-escola são agredidos por professoras. E os crimes hediondos – a mala com a mulher esquartejada –, bem como o tráfico humano que exporta jovens para casas de prostituição são manchetes gritantes.
Enquanto isso, nossa Secretaria de Educação não encontra os meios corretos de manter alunos e professores interessados nos verdadeiros ideais da Educação: formação integral do educando, como pessoa capaz de usar seus dons e formação para cumprir sua verdadeira missão no mundo. Pois, sem saber aonde devem ir, ninguém pode acertar o caminho.
A vida para todos nós que temos compaixão não está nada fácil. Mas foi Madre Teresa de Calcutá que nos deixou este grãozinho de esperança: “Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.