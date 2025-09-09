Grãos de esperança

Uma semana incrível! Nada que se possa esquecer. O dia 7 de Setembro, modestamente comemorado pelas autoridades vigentes. Nenhum ministro compareceu. O desfile mostrava uma grande bandeira nacional cobrindo um grupo de desfilantes, simbolizando a Pátria Mãe de todos os brasileiros.

Em contraponto, manifestações de opositores exibiam uma bandeira gigante dos EUA, como soberano de nossos destinos. E dando aval às sobretaxas impostas ao Brasil, em prejuízo de nossos produtos.

A Expointer teve sua abertura em clima sombrio, com os protestos e as vaias dos agropecuaristas contra o ministro da Agricultura e Pecuária e o governador do RS, pela demora no atendimento às suas reinvindicações. Ou seja, de financiamentos para saldar as dívidas das malogradas safras dos dois últimos anos, devido às tragédias climáticas. Balões pretos e um minuto de silêncio lembraram os companheiros que tiraram a própria vida, desesperados pelas dívidas e sem meios de saldá-las, ou sequer de iniciar uma nova safra.