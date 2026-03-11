Guerras que nos castigam

O Dia da Mulher deste ano teve mais o que deplorar do que louvar. Os noticiários nos encheram de imagens da guerra que se generalizou. Oriente e Ocidente em ataques cada vez mais cruéis e que não têm como terminar. A cada ataque, uma retaliação ainda maior.

E para deixar-nos mais preocupados e sentidos, os feminicídios estão-se banalizando de tão frequentes. E sem o vislumbre de uma solução. Sociedade, Governo, Polícia, Justiça, Organizações Humanitárias reúnem-se, debatem, traçam metas de defesa das vítimas, mas os algozes encontram um meio de sacrificá-las.

Quando a Mulher ainda aceitava ser submissa ao homem, as agressões dentro do lar não eram da conta de ninguém. Era impossível prestar socorro, pois seria uma invasão de domicílio. Por vezes, o salvador corria risco de vida, ou até morria.

Mas outra miséria humana escancarou-se aos nossos olhos com as reportagens sobre estupros de vulneráveis. Desde a periferia até as mansões. Pobres e ricos explorando menores como objetos de prazer. Descartáveis.