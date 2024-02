HCVL inaugura aparelho de mamografia digital

De acordo com a instituição, o equipamento é de última geração e proporciona uma maior qualidade e precisão nos exames, além de ser capaz de oferecer um ambiente mais confortável para as pacientes. O novo mamógrafo digital permite, ainda, a realização de exames mais rápidos, precisos e com menor dose de radiação. O aparelho também oferece recursos avançados para a detecção precoce do câncer de mama.

O HCVL oferece o exame de mamografia gratuito para funcionárias, mediante solicitação médica. A iniciativa visa incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama entre as colaboradoras.