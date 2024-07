As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, podendo causar leve, moderada e graves alterações. Os sintomas na maioria das vezes são silenciosos. Porém, quando presentes, possuem as seguintes manifestações: febre, mal-estar, cansaço, enjoo, vômitos, dor abdominal, olhos e pele amarelados, urina escura e fezes claras. As Hepatites A, B e C são mais comuns no Brasil. O tipo D é mais frequente na região Norte do país, enquanto o E em países como África e Ásia.

A transmissão da hepatite A é fecal-oral, através de água e/ou alimentos contaminados. Não há tratamento específico, são tratados os sintomas até sua cura, conforme avaliação e conduta médica. Além das manifestações elencadas anteriormente, no tipo A, as gastrointestinais como dor abdominal, constipação ou diarreia podem estar presentes. Seu diagnóstico se dá através de exames laboratoriais.

Já a transmissão das hepatites B e C pode ocorrer por meio de relações sexuais sem uso de preservativos com pessoa infectada, de mãe para filho durante a gestação e o parto, compartilhamento de seringas e agulhas, materiais de higiene pessoal como lâminas, alicates de unha ou outros objetos que perfuram, na realização de tatuagens ou piercings, procedimentos odontológicos, cirúrgicos e invasivos, com materiais que não atendam as normas de biossegurança e processo de esterilização.