Homem é condenado a 19 anos de prisão em São Sepé

Um homem acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) foi condenado nesta quinta-feira (26), em São Sepé, a 19 anos e nove meses de prisão, além de mais um ano de detenção, pelo homicídio de uma vítima que tinha dívida com um traficante. O réu, de 26 anos de idade e que já se encontrava no sistema prisional, teria matado uma vítima no município da Região Central do Estado no dia 29 de dezembro de 2021.