Homem é investigado por agredir mulher dentro de distribuidora de bebidas

A agressão teria ocorrido em 06 de junho deste ano, dentro de uma distribuidora de bebidas, no Centro de Caçapava, segundo mostram imagens da câmara de segurança do local. Na última semana, a gravação começou a circular em grupos de aplicativos de mensagens e chegou até a Polícia. No vídeo, é possível ver o homem agredindo uma mulher com um soco no rosto, o que a derruba no chão. Então, ele chuta a vítima caída, na altura do quadril, e sai da distribuidora com uma criança, que havia presenciado toda a cena, pela mão. A agressão também foi testemunhada por outro homem.

De acordo com o delegado, a mulher agredida foi contatada pela Polícia, mas, como ela já não reside em Caçapava, prestará depoimento no município onde mora atualmente.