Homem é preso com crack e cocaína em Caçapava

De acordo com a PRF, a ação se deu na BR 290, e ele teria dito aos policiais que entregaria as drogas aqui no município
Um homem de 37 anos, natural de São Leopoldo, foi preso por tráfico na madrugada de hoje (23), na BR 290, em Caçapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante operação de combate ao crime, o veículo conduzido por ele e com placas de Porto Alegre foi abordado. Ao vistoriá-lo, os policiais encontraram um tijolo com um quilo de crack, e outro com 800 gramas de cocaína, escondidos em um compartimento oculto no painel.
Ainda de acordo com a PRF, o suspeito possui antecedentes policiais por ameaça e teria dito aos policiais que havia pegado a droga na Região Metropolitana para entregá-la em Caçapava. Ele foi encaminhado à polícia judiciária local, com as drogas apreendidas.