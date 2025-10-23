Homem é preso com crack e cocaína em Caçapava

Um homem de 37 anos, natural de São Leopoldo, foi preso por tráfico na madrugada de hoje (23), na BR 290, em Caçapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante operação de combate ao crime, o veículo conduzido por ele e com placas de Porto Alegre foi abordado. Ao vistoriá-lo, os policiais encontraram um tijolo com um quilo de crack, e outro com 800 gramas de cocaína, escondidos em um compartimento oculto no painel.

Ainda de acordo com a PRF, o suspeito possui antecedentes policiais por ameaça e teria dito aos policiais que havia pegado a droga na Região Metropolitana para entregá-la em Caçapava. Ele foi encaminhado à polícia judiciária local, com as drogas apreendidas.