Homem é preso por tráfico

Um homem de 41 anos, natural de Caçapava, foi preso na noite de ontem (18), no Bairro Floresta. De acordo com a Brigada Militar (BM), uma guarnição foi até a região após receber informações do setor de inteligência da corporação sobre um possível ponto de venda de entorpecentes. Em frente ao local, os policiais encontraram o suspeito, que fugiu em direção a um matagal.

Também segundo a BM, após perseguição, o homem, que possui diversas passagens policiais, foi alcançado e, com ele, encontradas seis pedras de crack pequenas e uma maior, pesando 3,2 gramas; uma faca; e uma carteira, com R$ 1.194,00 em dinheiro. Já na porta da casa, foi recuperada uma carabina de pressão. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.