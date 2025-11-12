Homem é preso por tráfico na BR 290

Um homem de 26 anos, natural de Porto Alegre, foi preso por tráfico de drogas, na madrugada de hoje (12), na BR 290, em Caçapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um automóvel emplacado em Porto Alegre e conduzido por ele. Na vistoria, encontraram três tijolos de cocaína, envoltos em uma sacola plástica e pesando pouco mais de 2,3 quilos, no assoalho do carro, em frente ao banco do passageiro dianteiro.

Também de acordo com a PRF, o motorista não possuía antecedentes criminais, e teria dito aos policiais que havia pegado a droga na Capital para entregá-la em Caçapava. Ele foi encaminhado à polícia judiciária, com o automóvel e o entorpecente.