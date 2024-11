Hospital de Caridade Dr. Victor Lang ganha investimentos estaduais

– Estamos extremamente felizes por mais essa conquista para o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. A aquisição desse equipamento representa um grande avanço para o atendimento de nossos pacientes, proporcionando mais segurança e eficiência em procedimentos clínicos e cirúrgicos. Agradecemos ao Governo do Estado por esse investimento, que reforça nosso compromisso em oferecer um serviço de saúde de excelência à comunidade. Essa parceria fortalece nossa missão de cuidar da vida com qualidade e dedicação – afirmou o presidente do hospital, Florenço Monego Jr.

O ex-prefeito de Caçapava do Sul, Otomar Vivian (PP), também participou da cerimônia e agradeceu o governador Eduardo Leite (PSDB) e a secretária Arita Bergmann pelo apoio à saúde no município

– Este recurso é fundamental para fortalecer o atendimento em saúde na nossa região. A aquisição demonstra o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar da população de Caçapava do Sul e municípios vizinhos. Quero expressar minha gratidão ao governador Eduardo Leite e à secretária Arita Bergmann por sempre olharem com atenção para as necessidades da nossa comunidade. Essa conquista reforça a confiança de que, com união e investimento estratégico, podemos transformar a saúde pública e oferecer um cuidado mais próximo, ágil e eficiente para quem mais precisa – disse Vivian.

Ao final do evento, Arita Bergmann reforçou o compromisso do Governo com os hospitais gaúchos e desejou um 2025 próspero.

– Nosso objetivo é valorizar as estruturas hospitalares, permitindo atendimento próximo às comunidades e reduzindo deslocamentos para serviços de alta complexidade. Esses convênios mostram a nossa capacidade de reconstruir e avançar mesmo diante dos desafios – a finalizou a secretária.

Texto: Ascom HCVL