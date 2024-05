Imposto de Renda 2024: hora da grande mobilização

Quem vai administrar?

Lembrando sempre que o dinheiro destinado aos Fundos não será administrado pela Prefeitura. Ele é alocado em projetos apresentados por entidades, e seus repasses são definidos por Conselhos formados por representantes da sociedade local. Normalmente, as próprias pessoas envolvidas nas entidades têm algum tipo de participação nos Conselhos correspondentes. É gente já sabidamente empenhada em cuidar das crianças e idosos. O processo todo é bem transparente e seguro, auditado pelos tribunais de contas e tudo mais.

Esforço concentrado na reta final

Agora, que faltam menos de quatro semanas para o fim do prazo de entrega do IRPF 2024, começam a aparecer as declarações mais complexas e com maior potencial de destinação. É nessa hora que precisamos do esforço de todo mundo. Fale com os vizinhos e amigos sobre Destinação. Lembre seu contador, seu contabilista. Não deixe essa hora passar.