Imposto Solidário: prazo para doações dedutíveis vai até o dia 27 de dezembro

– Projetos de produção audiovisual;

– Projetos relacionados às atividades desportivas (até 7% a partir de 01/01/2025).

Estas doações são feitas diretamente aos fundos especiais e aos projetos previamente aprovados pelos órgãos competentes. E precisam ser efetivadas até o dia 27/12/2024.

Destinação na declaração

Você pode fazer a doação diretamente na entrega da Declaração do IRPF. Neste caso, você poderá destinar até 3% de imposto para os fundos de proteção às crianças e adolescentes e mais 3% aos fundos de proteção aos idosos.

Esses valores são deduzidos do imposto devido, ou seja, você não paga nada a mais por isso.

Destinação como pessoa jurídica

Se a sua empresa for tributada pelo lucro real, ela também pode incentivar as atividades e fundos. Os valores poderão ser deduzidos, até o limite de 1% do imposto devido (IRPJ), na contabilidade e escrituração da empresa.

O empresário faz sua doação, lança a dedução na DCTF e depois detalha as destinações do ano na EFD.