Início da desativação dos antigos Códigos de Acesso ao e-CAC

A partir do dia 1º de novembro, diversos serviços dentro do portal e-CAC passarão a estar disponíveis apenas aos usuários que entrarem com a senha GOV.BR.

A medida visa aumentar a proteção a dados e informações dos contribuintes e, na prática, sinaliza o fim do antigo sistema de identificação, composto por código de acesso e senha.

A criação de códigos de acesso, aliás, continua ativa por mais um tempo, mas ela deverá ser desativada em uma data futura.

Este avanço – rumo ao abandono dos velhos códigos e à adoção universal da senha GOV.BR – é apenas a primeira de três etapas planejadas até janeiro de 2024, no processo de transição da forma de acesso ao e-CAC.