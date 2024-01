Inscrições para o Sesc EAD EJA encerram na semana que vem

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e residirem próximos ao polo informado no momento da inscrição para comparecer aos encontros presenciais. A matrícula permite, ainda, que os estudantes participem de atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas nas unidades do Sesc. O edital e as inscrições, que podem ser feitas até o dia 12 de janeiro, estão disponíveis aqui.

A construção dos conteúdos abordados no Sesc EAD EJA é foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. As 33 unidades que oferecem vagas para o próximo semestre são: Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Borja, São Leopoldo, Taquara, Torres, Tramandaí, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires e Viamão.