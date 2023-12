Invernada Artística Herdeiros da Tradição disputa a Força A do ENART

A classificação para a Força A veio em 2022, quando a Invernada foi a campeã da Força B. Na nova categoria, segundo o ensaísta, são dezoito as músicas que o grupo precisa ter ensaiadas. Outro fator que aumenta o nível de competitividade é se tratar de uma disputa entre grupos com grande poder aquisitivo e com maior nível profissional.

Para concorrer na Força A neste ano, os Herdeiros da Tradição dançaram Maçanico, Balaio e Chimarrita Balão, além das danças de entrada e de saída, uma obrigatoriedade para todas as invernadas participantes. Os caçapavanos apresentaram uma coreografia com a temática “Geoparque”, em homenagem ao reconhecimento mundial de Caçapava pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e contaram com a participação do E.T. Caçapavano, representando a Ufologia, que faz parte do Geoparque.

– Acreditamos que o nosso grupo teve uma grande ideia ao levar o tema do Geoparque para o ENART, visto que é um evento com visibilidade mundial. Foi muito impactante chegar ao maior festival da América Latina e mostrar um E.T. Tivemos uma aceitação muito grande, o pessoal achou algo muito legal. Pensamos fora da caixinha. Foi um desafio muito grande, mas muito satisfatório. Falar de nossa terra, não tem orgulho maior – declarou Lucas.