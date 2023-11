Irmão vento

Sempre que ouço alguém se queixar do vento, lembro de S. Francisco, que o chamava de Irmão. Não só a ele, mas a todas as coisas criadas por Deus. Irmão Sol, Irmã Lua… Todos os seres vivos e até os inanimados são criaturas que não foram criadas por acaso. E eu me penitencio, porque duvidei do vento. Na antevéspera de Finados, dia de muito calor e pouca aragem, pensei que ele não viria na hora certa. Enganei-me. Mas ele chegou tão forte com a chuva que as homenagens aos falecidos nos cemitérios tiveram poucas visitas. E as flores foram arrancadas dos vasos ou despetaladas.

Fico pensando: se não fosse o vento impulsionando as caravelas, os novos continentes demorariam ainda mais para serem descobertos. Outras civilizações, culturas, mentalidades e os temperos que vieram para tornar mais saborosos nossos alimentos não estariam ao nosso alcance. Houve também muitas tempestades e naufrágios, assim como guerras fratricidas pela conquista de novas terras. E as catástrofes continuam a acontecer.