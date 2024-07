Já fui ou já era?

Dia desses passados, recluso pela friagem, retrospectivo e cheio de inquietudes, lembrei de tempos idos e de lugares frequentados ao largo da existência: já fui um mundo de coisas e já andei por muitos lugares.

Já fui guri de campanha, alfabetizado em casa, com professora (não habilitada para lecionar) num curso particular e fora da escola; depois, frequentei uma escolinha de madeira, cujas paredes de tábuas brutas não possuíam pintura externa e na qual uma única “maestra” ministrava classe, numa única sala, para primeiro, segundo e terceiro anos primários (era assim que se dizia), em turno único e no mesmo quadro negro, ao mesmo tempo.

Na sequência, vim estudar na cidade para concluir o Curso Primário, numa época em que não havia nem transporte escolar, nem alimentação governamental – quem desejasse forrar o estômago na hora do recreio, ou levava de casa ou comprava na cantina. Fiz parte da banda do Estadual, tocando tuba e bombo, joguei futebol no campo do Colégio, dancei no grupo de Artes Nativas e cantei e declamei nas tardes dos domingos da Rádio Caçapava. Adolescente, bailei nos clubes Recreativo e União, onde, aliás, aconteceu o jantar do meu casamento, em 1973.