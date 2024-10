Quando leio obras mais antigas como esta, que data de 1847, gosto de analisar como se portava a sociedade e comparar com como as coisas são agora. Muitas vezes, vejo que pouquíssimo mudou. Mas, nesse caso, acredito ser diferente, pelo menos no que se refere à infância. Hoje, poucas pessoas (espero) veriam uma criança ser maltratada como Jane era e se manteriam omissas. Entende-se que elas devem ser protegidas. Por isso, tanto quanto ver como Jane era negligenciada por sua “benfeitora” (como a sra. Reed se define), dói ver que os demais achavam que aquele era o comportamento adequado para com a menina, e que os poucos que discordavam nada faziam.

