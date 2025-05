January x Gus

Diferentemente dos livros dele, os de January sempre têm um final feliz. E agora ela precisa escrever uma nova história para cumprir o contrato com a editora. Mas como fazê-lo com sua vida em pedaços e colocando em dúvida se finais felizes existem mesmo? Deixar que a antiga rusga com o rival venha à tona pode resolver o problema. Gus propõe um desafio a ela: cada um escreverá um livro na área do outro, e vencerá aquele que vender sua obra primeiro, enquanto o perdedor terá de promover o livro do rival sempre que puder. Quem levará essa aposta?

Referência: HENRY, Emily. Leitura de verão. Tradução: Cecília Camargo Bartalotti. 13ed. Rio de Janeiro: Verus, 2024. 364p.