Jornalismo perde Ruy Carlos Ostermann

Ostermann se destacou no jornalismo esportivo, em especial com seus trabalhos nas rádios Guaíba e Gaúcha e com uma coluna diária em Zero Hora. Mas também sempre foi ligado à Educação, tendo sido secretário Estadual da área no governo de Pedro Simon, e um grande incentivador da leitura. Para que ele viesse a Caçapava, bastou um telefonema: o convite foi aceito na hora. Durante a viagem, ele palestrou na Feira do Livro e visitou pontos turísticos, tendo ficado impressionado com o Forte D. Pedro II, por sua história e a imponência das muralhas.

Natural de São Leopoldo, o Professor era formado em Filosofia e lecionou em escolas e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – daí a origem da alcunha. Também escreveu 11 livros, incluindo Felipão, a alma do penta, sobre a conquista da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira masculina de futebol; Meu coração é vermelho, obra comemorativa aos 90 anos do Internacional; e Até a pé nós iremos, sobre a história do Grêmio. Na política, foi deputado estadual por dois mandatos (1982 e 1986), além de secretário Estadual de Ciência e Tecnologia.