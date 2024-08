Jovens à deriva

Mais triste ainda é saber que aquele jovem morava bem próximo de minha casa. Quantas vezes deve ter passado à minha frente. É possível que eu o tenha visto numa destas ocasiões. Alguém me contou que na véspera ele parecia agitado, indo e vindo da sua morada até a esquina. O que não passou por sua cabeça nesses momentos!

E o mundo, o planeta, as famílias, as sociedades urbanas e rurais precisando tanto de mentes jovens, de ardor vibrante que encontre as soluções para a vida na Terra. E encontrem os meios de evitar as catástrofes que estão acontecendo. Enchentes, incêndios, facções do tráfico e de extermínio tomando conta das favelas do Rio, S. Paulo e expandindo-se para todos os Estados.

Se houvesse um antídoto que apagasse os efeitos das drogas… Que reconduzisse os viciados à vida saudável, aos cuidados do próprio corpo, à valorização da própria vida! E reconhecessem que não são os donos de si mesmos, pois são parte de um todo que é a Humanidade a caminho de sua própria redenção.