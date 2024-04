Juiz de paz de Caçapava se aposenta

Após sua gestão no HCVL, foi presidente do Grupo de Arte Nativa Os Chimangos, participando da organização da I Festa Mundial do Folclore. Ocupou, ainda, cargos na diretoria do Clube União Caçapavana, incluindo o de presidente, entre 2005 e 2011. Seu envolvimento comunitário inclui também a fundação do Rotary Club Sentinela, entidade que presidiu e da qual foi representante no Conselho Municipal de Saúde.

Questionado sobre o que o motivou trabalhar em prol do social, o ex-juiz de paz respondeu:

– Quando servi no Exército, tive muita orientação de oficiais sobre como servir e beneficiar o nosso país. Na época, o quartel cedia salas para que pessoas carentes e analfabetas pudessem estudar, e acabei me envolvendo nesse trabalho. Então, aprendi que, se temos possibilidade, devemos ajudar ao próximo – disse.

É claro que, durante sua carreira como juiz de paz, se passaram muitos fatos curiosos. Dentre eles, Antônio destacou a vez em que um noivo não apareceu para o casamento, e ele teve que explicar a situação para a noiva que o esperava.