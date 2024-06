Junta Militar de Caçapava informa que é a última semana para fazer alistamento

Jovens do sexo masculino e nascidos no ano de 2006 têm até domingo, dia 30, para realizarem o alistamento militar obrigatório. Neste ano, o período iniciou no dia 01 de janeiro.

Caso se enquadre nesta situação, é necessário o comparecimento na Junta de Serviço Militar de Caçapava até sexta-feira (28), localizada na Rua XV de novembro, n° 867, das 9h às 15h ou, se preferir, realizar o cadastro no site www.alistamento.eb.mil.br até domingo.

No dia do alistamento, é necessário a apresentação do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atualizado, número de telefone e e-mail. A Junta Militar lembra, ainda, que o não comparecimento acarretará débito com o Serviço Militar. Para mais informações, ligar para o número (55) 3281-1040.