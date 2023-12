Jussarete Vargas é eleita presidente da Câmara para 2024

Relembre a trajetória de Jussarete

Este é o terceiro mandato da vereadora e a primeira vez que presidirá a Câmara. De acordo com ela, é a segunda vez que uma mulher assume o posto. Em 2022, Jussarete concorrer à deputada estadual, a pedido da Diretoria Estadual do PDT e fez mais de quatro mil votos.

O que disse a eleita

Jussarete, mulher, mãe de uma pré-adolescente especial, é da área da saúde e disse que, com fé, se sente preparada para mais este momento na sua vida e que está determinada a dialogar com cada caçapavana e caçapavano que se sentir representado para sua gestão no legislativo municipal.