Justiça Eleitoral aprova a candidatura de Ilson Tondo e Pedro Gaspar

A Justiça Eleitoral deferiu as candidaturas de Ilson Tondo e Pedro Gaspar, que concorrem a prefeito e vice-prefeito de Caçapava pelo PDT. As sentenças foram assinadas pelo juiz Frederico Ribeiro de Freitas Mendes, no fim da tarde de hoje (13). Com a decisão, Ilson Tondo e Pedro Gaspar seguem na disputa pela Prefeitura.

Os pedetistas respondiam a procedimentos eleitorais por irregularidades no registro das candidaturas. Na quarta-feira (11), o Ministério Público Eleitoral se manifestou opinando pelo indeferimento dos candidatos. Mas o juiz considerou que as falhas foram corrigidas e que os candidatos preenchem as condições de elegibilidade. Na sentença, destacou ainda que um erro formal não pode trazer prejuízo ao processo democrático.