Lançado manifesto pelo desenvolvimento econômico da Campanha Gaúcha

Prefeitos dos municípios da região, autoridades do governo estadual, e representantes de entidades empresariais e da sociedade civil se reuniram, na sexta-feira (07), em Lavras do Sul, para o 1º Fórum Empresarial pelo Desenvolvimento da Campanha Gaúcha. O evento, promovido pela Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do Rio Grande do Sul (FDCRS), marcou o lançamento da “Carta da Campanha Gaúcha”, um documento que registra os compromissos assumidos por instituições públicas e privadas com o processo de crescimento econômico regional.

“Mais do que um evento, foi um chamado à ação, um convite à reflexão e uma plataforma para pavimentar os caminhos da integração entre os pilares que sustentam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e, em especial, de nossa região”, diz um trecho do manifesto, assinado por 17 prefeitos e apoiado por instituições como FDCRS, Farsul, FIERGS, Federasul, Cideja, Codepampa, AMFRO, Famurs e Fecomercio RS.