Lançado manifesto pelo desenvolvimento econômico da Campanha Gaúcha

Documento é resultado das discussões do 1º Fórum Empresarial pelo Desenvolvimento da Campanha Gaúcha, realizado em Lavras do Sul
Prefeitos dos municípios da região, autoridades do governo estadual, e representantes de entidades empresariais e da sociedade civil se reuniram, na sexta-feira (07), em Lavras do Sul, para o 1º Fórum Empresarial pelo Desenvolvimento da Campanha Gaúcha. O evento, promovido pela Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do Rio Grande do Sul (FDCRS), marcou o lançamento da “Carta da Campanha Gaúcha”, um documento que registra os compromissos assumidos por instituições públicas e privadas com o processo de crescimento econômico regional.
“Mais do que um evento, foi um chamado à ação, um convite à reflexão e uma plataforma para pavimentar os caminhos da integração entre os pilares que sustentam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e, em especial, de nossa região”, diz um trecho do manifesto, assinado por 17 prefeitos e apoiado por instituições como FDCRS, Farsul, FIERGS, Federasul, Cideja, Codepampa, AMFRO, Famurs e Fecomercio RS.
O Fórum teve como temas centrais os desafios de crescimento de seis setores econômicos que representam a base de sustentação da economia do estado: agricultura, pecuária, mineração, indústria, comércio e serviços. De acordo com o presidente da FDCRS, Eraldo Vasconcelos, a intenção foi debater caminhos para essas atividades, que garantam oportunidades para hoje e, também, para as próximas gerações.
Entre os compromissos assumidos pelos políticos e pelo empresariado local, estão a Promoção da Unidade Regional; o Desenvolvimento Sustentável Integrado; a Defesa dos Interesses Coletivos; a Melhoria Contínua da Qualidade de Vida na Região da Campanha; o Estímulo à Inovação e ao Conhecimento; a Participação Cidadã; e a Transparência.
“É um manifesto de esperança, um compromisso solene e um plano de ação que reflete a vontade coletiva de construir uma Campanha Gaúcha mais próspera, unida e justa. Assinamos este documento com a firme convicção de que, juntos, somos capazes de transformar os desafios em oportunidades e os sonhos em realidade”, conclui a carta.
O 1º Fórum Empresarial pelo Desenvolvimento da Campanha Gaúcha foi realizado como parte da programação do Universo Pecuária, principal feira de agro e sustentabilidade do Rio Grande do Sul.
Texto: Thierre Silva/Ascom FDCRS – adaptado