Lançamento do primeiro livro infantil inspirado no geoparque e feito por crianças

A obra será lançada em versão digital, na Casa de Cultura, hoje, dia 29, a partir das 17h, com a presença dos autores e como parte do 15º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). A edição em papel sai no ano que vem.

São 15 textos, como “Meg, a preguiça que queria ser atleta” ou “O montanhista desastrado”, resultantes do Geoparque Literário, projeto educacional que envolve estudantes do ensino fundamental na criação de contos de aventura, ambientados nos geomonumentos de Caçapava, e que nasceu com a missão de estimular a imaginação, promover o amor pela leitura e pela escrita, e, ao mesmo tempo, celebrar o riquíssimo patrimônio cultural e natural da região.

Henrique, um dos geoautores, conta como foi o processo: “A gente ganhou um caderninho para anotar as ideias e ir fazendo as histórias. Também ia falando o que tava sentindo, e a Renata ia gravando, para depois colocar nas histórias, mas o mais legal foi visitar os pontos turísticos”.