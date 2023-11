Lançamentos de livros

A Casa de Cultura foi escolhida para abrigar as sessões de autógrafos de diversos livros que serão apresentados durante o 15º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), da Unipampa. O evento acontece entre 28 e 30 de novembro, em Caçapava, e atrai pesquisadores de todo o Estado. As sessões de autógrafo serão no dia 29 de novembro, a partir das 17h. Entre as obras a serem apresentadas está Penalistas na Ditadura – Ciências Criminais e Ideologia, do caçapavano Marcelo Mayora Alves, sobre a colaboração dos juristas no golpe de 1964 e na ditadura subsequente. O autor é professor da Unipampa de Livramento, onde leciona História do Direito, no curso de Direito. Outras informações em https://bit.ly/3SHlbJ2.