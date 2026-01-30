LDSM mostra ações de 2025 e atualizações de seus programas socioambientais

Fortalecendo os laços com parceiros e aliançando novas conexões, a Lavras do Sul Mineração (LDSM) promoveu, no Sindicato Rural de Lavras do Sul, a reunião anual de atualização dos resultados das ações dos programas socioambientais Viver e Rota do Ouro. Com a presença de autoridades e de representantes de entidades da cidade e da região, a equipe de colaboradores da LDSM apresentou o plano de trabalho para o ano de 2026. O encontro também abriu espaço para exibir, na prática, o alcance das iniciativas, por meio de uma mostra dos programas paralelos ligados aos dois projetos, sob a responsabilidade de representantes da UAC Rincão dos Soares e da Cooperativa Rincões do Pampa.

Entrando no quarto ano de funcionamento, os projetos socioambientais da LDSM formam ecossistemas de inovação que desenvolvem produtos sustentáveis com a concomitante conservação do Bioma Pampa, além de roteiros que integram pessoas e devolvem os sentimentos de pertencimento e de identidade minerária, e o consequente impulso ao crescimento local e regional. Essas duas linhas de atuação – Projeto Viver e Rota do Ouro – desencadeiam outros programas e ações, mostrando que a capilaridade das iniciativas alcança um apelo ambiental muito maior. Desde o início, em 2022, já são 15 entidades parceiras que dão sustentabilidade e vida a ambas as iniciativas.

Para Paulo Serpa, presidente da LDSM, cada um deles tem seu motor próprio.