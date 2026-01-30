LDSM mostra ações de 2025 e atualizações de seus programas socioambientais

Prioridades da Lavras do Sul Mineração, os projetos socioambientais refletem seu trabalho no desenvolvimento da cidade e da região, lançando raízes e capilarizando as atividades realizadas
Fortalecendo os laços com parceiros e aliançando novas conexões, a Lavras do Sul Mineração (LDSM) promoveu, no Sindicato Rural de Lavras do Sul, a reunião anual de atualização dos resultados das ações dos programas socioambientais Viver e Rota do Ouro. Com a presença de autoridades e de representantes de entidades da cidade e da região, a equipe de colaboradores da LDSM apresentou o plano de trabalho para o ano de 2026. O encontro também abriu espaço para exibir, na prática, o alcance das iniciativas, por meio de uma mostra dos programas paralelos ligados aos dois projetos, sob a responsabilidade de representantes da UAC Rincão dos Soares e da Cooperativa Rincões do Pampa.
Entrando no quarto ano de funcionamento, os projetos socioambientais da LDSM formam ecossistemas de inovação que desenvolvem produtos sustentáveis com a concomitante conservação do Bioma Pampa, além de roteiros que integram pessoas e devolvem os sentimentos de pertencimento e de identidade minerária, e o consequente impulso ao crescimento local e regional. Essas duas linhas de atuação – Projeto Viver e Rota do Ouro – desencadeiam outros programas e ações, mostrando que a capilaridade das iniciativas alcança um apelo ambiental muito maior. Desde o início, em 2022, já são 15 entidades parceiras que dão sustentabilidade e vida a ambas as iniciativas.
Para Paulo Serpa, presidente da LDSM, cada um deles tem seu motor próprio.
– Os projetos se mantêm valorizados e reforçados, e não seriam possíveis sem a contribuição de todos. Não há soluções mágicas, e somos fortes na medida em que desenvolvemos nossa inteligência e determinação coletiva, porque os interesses da comunidade da qual fazemos parte são sempre mais importantes – afirma.
Além de continuar apoiando e incentivando escolas e organizações esportivas, o Projeto Viver deve doar mais de 450 mudas cultivadas em seu viveiro, finalizar a primeira parte de seu Catálogo da Flora Nativa do Pampa e recuperar os campos nativos por meio de uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lavras e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, garantindo o aumento da biodiversidade. Ainda dentro do Projeto Viver, a LDSM pretende expandir o Portas Abertas, abrindo as visitações à empresa para todo o coletivo social, estreitando ainda mais os laços com a comunidade.
Carros-chefes dos programas socioambientais da empresa, os roteiros pedagógicos não formais, ou extracurriculares, são agregadores e despertam os alunos das escolas lavrenses para que reconheçam a riqueza histórica e mineral na qual estão inseridos, por meio de passeios guiados e sensoriais, entre outras ações, que abrangeram, em três anos de ações, mais de mil estudantes. Essa ferramenta base do Ministério da Educação para desenvolvimento das atividades escolares, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), permite o diálogo constante com as escolas, com foco na identidade territorial, cultural e ambiental.
Case de sucesso na Cotrisul
Parceira, junto à LDSM, na Frente Pelo Desenvolvimento da Campanha, iniciativa que une forças públicas para viabilizar a implantação de projetos de grande potencial, incluindo a mineração, a Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) é um ótimo exemplo da capilaridade de ações proporcionadas pelos programas socioambientais. A partir da abertura das portas da Unidade Cotrisul Lavras do Sul para os estudantes, por meio do Projeto Rota do Ouro, a cooperativa sentiu os resultados positivos de uma maior proximidade com a comunidade, o que foi confirmado, durante a reunião, pela assessora de imprensa da Cotrisul, Clarisse de Freitas:
– Apesar da extensa história dentro do município de Lavras, a cooperativa tinha uma característica mais fechada em relação à abertura de suas portas. Era uma ideia com bastante resistência interna, e o Rota do Ouro nos mostrou um processo mais desenhado e possível, culminando com uma experiência extremamente positiva nos 65 anos da empresa, em outubro do ano passado – disse.
Essa jornada, agora, está em pleno funcionamento em outras unidades da Cotrisul, com ótimos resultados, mostrando caminhos para que a empresa esteja mais próxima das comunidades onde atua. Esse feedback fortalece os roteiros pedagógicos do Rota do Ouro em prol da educação patrimonial e leva as crianças a descobrirem o seu próprio território com olhares curiosos e espírito desbravador.
Novas conexões pelo desenvolvimento regional
A reunião também expandiu os programas socioambientais com a assinatura do Termo de Parceria entre a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA) e a LDSM. O presidente da entidade, Fritz Roloff, e o presidente da Lavras do Sul Minaração, Paulo Serpa, assinaram o termo, que busca maior qualificação profissional, por meio de ações socioeducativas focadas no ensino técnico e na prospecção mineral.
Segundo Roloff, o ensino agrícola precisa de uma visão mais ampliada e empreendedora, que não fique apenas dentro da porteira:
– O conhecimento técnico precisa de um estudo de viabilidade econômica. Quanto mais pactuados com a realidade social e ambiental, mais qualificados seremos, evitando a perda do capital social de jovens e formando cidadãos compromissados com o valor de uma mineração correta e sustentável – afirmou.
Já Serpa ressaltou a importância da aplicação do conhecimento:
– Enquanto time do Projeto Viver, queremos compartilhar todo o conhecimento possível no processo educativo, disseminando o que aprendemos. Não existe absolutamente nada sem sustentabilidade. Esse é o nosso foco – finalizou.
Uma frente que trabalha pela união
Formada em 2024, a Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha busca criar condições necessárias para resgatar o crescimento econômico da região, desenvolvendo as potencialidades e as características mais importantes – agricultura, pecuária, mineração, comércio e serviços.
Ao inserir a mineração nas pautas de crescimento econômico regional e estadual, a iniciativa reforça sua importância para a indústria do Rio Grande do Sul e prova que o setor é cada vez mais necessário, por suas práticas e benefícios, que serão maiores e mais visíveis com valorização, investimento e apoio para pavimentar um caminho de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida para a Metade Sul.
A Frente reúne o Sindicato da Indústria do Calcário do Rio Grande do Sul (Sindicalc-RS), a Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul, a Câmara de Indústria e Comércio de Lavras do Sul, o Sindicato Rural de Lavras do Sul, a Cotrisul e a Lavras do Sul Mineração.
Texto: Imprensa LDSM – adaptado