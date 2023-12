– Leis como essa são muito importantes para que os produtores de cultura de Caçapava possam se colocar no cenário nacional e, com a internet, também em um cenário internacional, levando o nome do município com uma cultura de qualidade – relatou a antropóloga Tatiana Neis.

– A maneira como a lei foi trabalhada pela Secretaria foi fundamental para o seu funcionamento. Foi uma oportunidade de democratização das políticas culturais, porque a gente sabe que, em muitos casos, a cultura acaba sendo privilégio de alguma elite, de alguns grupos – respondeu Bruno Moraes, coordenador da Escola da Floresta.

A solenidade contou com a presença do prefeito Giovani Amestoy (PDT) do vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB), do assessor especial do prefeito, Giordano Borba e das secretárias de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, e da Fazenda, Ihoko Nakashima.