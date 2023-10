Como funciona a Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo? Através de editais de seleção de projetos, os benefícios podem ser solicitados na Prefeitura de Caçapava do Sul, onde já estão estabelecidos os empreendimentos do setor cultural e os demais produtores da cultura, como por exemplo, pessoas físicas e coletivos.

Qual o objetivo deste benefício? Contribuirá com a retomada do setor cultural e, consequentemente, ajudará no crescimento da economia criativa do município. Com o aporte de recursos públicos, as pessoas poderão investir em projetos que estavam parados ou em andamento e que não tiveram suporte financeiro para serem colocados em prática por causa da pandemia.

De onde vêm os recursos? Os investimentos vêm direto do Fundo Nacional da Cultura, do Governo Federal, disponibilizados à Prefeitura de Caçapava do Sul em razão de possuir o Sistema Municipal de Cultura ativo.

Como será a distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo em Caçapava do Sul? Será destinado às produções audiovisuais, sala de cinema, cineclube, mostras, festivais, ou capacitação do audiovisual o montante de R$ 208.969,00. Aos demais setores culturais, serão destinados R$ 84.650,50.

Em qual edital posso buscar o benefício? São dois editais lançados pela Secultur em Caçapava do Sul: o nº 3.466/2023 e o nº 3.467/2023. O candidato ao investimento público poderá se inscrever nos dois editais, mas terá de optar por um deles caso seja selecionado.